Ilinca Vandici recunoaşte: a fost înşelată cu Bianca Drăguşanu

Ilinca Vandici recunoaște: a fost înșelată cu Bianca Drăgușanu

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ilinca Vandici recunoaste ca motivul despartirii de fotbalistul Ciprian Marica a fost ca acesta a inselat-o cu Bianca Dragusanu. Ilinca l-a parasit fiind dezamagita si pentru ca acesta a mintit-o nerecunoscand fapta. Mai mult, considera ca sportivul s-a umilit pentru ca a ajuns sa o insele cu Bianca.Ilinca Vandici rupe tacerea si, la mai bine de jumatate de an de cand s-a despartit de Ciprian Marica, recunoaste oficial motivul despartirii: a fost inselata de acesta cu Bianca Dragusanu.Ilinca stia din sursesigure iar atunci cand a incercat sa aiba o discutie civilizata cu el, sportivul a negat orice aventura. Ilinca sustine ca fotbalistul s-a umilit public, avand in vedere femeia cu care a ales sa o insele."Primul lucru pe care l-am facut cand am aflat ca sunt inselata a fost sa port o discutie civilizata, fara crize si isterii, plecand de la intrebarea: "De ce ai facut asta?".M-am ferit sa par o nebuna, asa cum barbatii au foarte usor tendinta sa ne considere in asemenea momente, poate pentru a-si masca vina.M-am simtit dezamagita, fiindca mi s-a raspuns prin negatii, deci am fost si mintita, pe langa faptul c-am fost inselata.Stiu ca Ciprian i-a trimis niste mesaje Adelinei (n.r. Pestritu). Ea si-a pierdut telefonul si acele mesaje au ajuns in redactia unei reviste. Au fost si publicate. La doua luni dupa aceea.Adelina e o fata cu foarte mult bun-simt, n-aveam de ce sa ma iau de ea, mai ales ca ea nici macar nu i-a raspuns. El doar a-ncercat, i-a trimis niste mesaje. Eu am inteles exact cum au stat lucrurile si chiar am invitat-o in emisiune ulterior.Nu i-am purtat nici un fel de ranchiuna. Cu Bianca, la fel. Fetele astea sunt vizibile, sunt frumoase, orice barbat si-ar dori sa le aiba.Bianca zice ca nu i-a raspuns avansurilor, el zice ca nu, eu zic ca da. Macar daca se ducea sa nu-l stie nici vantul, nici pamantul!Dar vrei sa-ti spun ceva? Nu eu m-am umilit. Cand am aflat cu cine si de ce, nici macar n-am putut sa ma simt prost", a marturisit Ilinca pentru revista Tabu.Aventura lui Ciprian Marica cu Bianca Dragusanu a avut, se pare, loc vara trecuta in Turcia, pe cand aceasta filma Burlacita. In jurul escapadei amoroase se invart multe zvonuri.O data, ca Marica a ademenit-o pe Bianca spunandu-i ca nu mai este iubitul Ilincai de cateva luni bune, lucru neadevarat, apoi ca Bianca ar fi incercat sa se razbune pe Ilinca Vandici, dupa ce aceasta o tot critica in ziare si in aparitii publice.Indiferent care a fost adevarul, un lucru cert este ca aparitia in presa a escapadei amoroase a Biancai i-a daunat mult in fata sefilor de la Antena 1, avand in vedere ca s-a derulat in timpul show-ului Burlacita, cand ea trebuia sa isi pastreze imaginea de femeie singura si disponibila pentru barbatii inscrisi in competitie.