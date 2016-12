Ilinca Vandici, obsedată să se afişeze cu Ciprian Marica

Ilinca Vandici, obsedată să se afișeze cu Ciprian Marica

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Faptul că Ciprian Marica și Ilinca Vandici au o relație nu mai este un secret pentru nimeni, cum nici faptul că fotbalistul are nenumărate relații în afara acesteia, ce durează de mai bine de un an. În tot acest timp, mai multe domnișoare au apărut în presă, susținând că au fost curtate de Marica, printre care Adelina Pestrițu, Marinela Avădani și Bianca Drăgușanu. Cu toate acestea, vedeta Antenei 2 a trecut peste tot și a rămas alături de atacantul naționalei. Ba mai mult, ea este disperată să dea peste nas tuturor acestor domnișoare dornice de afirmare. Surse din anturajul Ilincăi au mărturisit că prezentatoarea TV cheamă paparazzi de la diferite publicații de fiecare dată când are o întâlnire cu Marica, pentru a demonstra că ei încă sunt împreună și că ea este iubita oficială.