Ilinca Vandici: „Nu am intrat în sex shop. Niciodată!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii Cancan TV, a vorbit pentru prima dată despre trucurile sale din dormitor și despre arsenalul de seducție: „Eu sunt de modă veche. Nu pot să zic că sunt o novice, nu cutreier magazinele, nu stau pe net să văd ce se mai poartă în dormitor. La mine totul se întâmplă foarte clasic. Da, lenjerie sexy neapărat și pantofi de genul ăsta. Și dantelă, eu iubesc dantela”, a declarat Ilinca Vandici.„Nu am intrat în sex shop. Niciodată! Mi-e rușine… Să mă recunoască cineva, nu știu ce aș putea face acolo. Nici nu am primit cadou din-tr-un sex-shop, am primit, în schimb, un costumaș de Crăciuniță sexy, o lenjerie roșie cu blăniță, de la o prietenă. Da, normal că l-am purtat”, a mai spus Ilinca.