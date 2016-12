Ilinca Vandici: Nu a mers. Au fost mai multe lucruri...

Ştire online publicată Vineri, 28 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Invitată în emisiunea «Răi da Buni», Ilinca Vandici a vorbit despre viața personală și a dat câteva detalii despre despărțirea de Ciprian Marica. Ilinca susține că au existat mai multe lucruri care au dus la despărțirea dintre ei.«Sunt genul de om stabil. Nu am umblat după gagicăreală. Aștept mirele să vină. În general bărbații fug de o femeie puternică. Eu sunt foarte puternică și poate de accea fug de mine.Eu sunt bine acum. Nu am niciu proiect în televiziune momentan, dar nu înseamnă că nu am evenimente. Mă ocup de mine. Nu mai sunt cu Ciprian. Nu a mers. Au fost mai multe lucruri.Am vorbit cu el acum o lună. Pe mine nu mă cucerești cu un cadou. De la el am primit un set cu un lănțic», a povestit ea la «Răi da buni», scrie click.ro.