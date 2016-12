Ilinca Vandici: "Îmi place de Liviu, chiar îmi place"

Ştire online publicată Miercuri, 16 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ilinca Vandici a ținut să nege acuzațiile din presă, conform cărora povestea ei de dragoste cu Liviu Vârciu ar fi fabricată, doar de dragul publicității."Nu sunt genul care să facă lucruri de genul asta! Am citit că ar fi pentru un contract, nu e nimic la mijloc. Ne știm de vreo nouă ani. Am ieșit la o cafea și am mâncat ceva. Încercăm, încercăm să ne cunoaștem. Ne vedem, ieșim. Nu îl cunosc foarte bine. E un om sincer, curat, deschis, nu minte, nu are secrete... Îmi place Liviu, chiar îmi place", l-a lăudat Ilinca pe Liviu, scrie showbiz.ro.