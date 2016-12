Ilinca Vandici, goală sub duş

Ilinca Vandici, goală sub duș

Ştire online publicată Joi, 29 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ilinca Vandici se descurcă de minune în rolul Angelei pe care îl inter-pretează în serialul de la Antena 1, „Narcisa: Iubiri Nelegiuite”. Ea a apărut goală sub duș, dar nu a lăsat prea multe la vedere, căci încă de la început a impus anumite condiții producătorilor. „Nu mă dezbrac în telenovelă! Am negociat contractul de la început cu ei. Eu sunt moderator de televiziune, nu actriță!”, a explicat la momentul respectiv ve-deta. Chiar dacă nu își arată sânii, Ilinca Vandici se mișcă tandru sub duș. Scena este una plină de sex-appeal, iar vedeta demonstrează astfel de ce este în topul preferințelor bărbaților. Prezentatoarea Antenei 2 și-a intrat bine în rolul de actriță și pare să-i placă din ce în ce mai mult să joace, mai ales când atmosfera devine încinsă.