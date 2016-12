Ilinca Vandici: „Adio, Cătălin! Sufăr teribil!“

Ştire online publicată Marţi, 19 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam și Cătălin Botezatu s-au distrat într-un club din Capitală, s-au mângâiat, s-au îmbrățișat și și-au șoptit cuvinte la ureche. În urmă cu câteva zile, cântăreața și designerul s-au întâlnit și au oferit un show delicios paparazzilor de la Cancan.Anda Adam și Cătălin Botezatu au fost nedespărțiți toată noaptea, timp în care au dansat foarte apropiați și s-au privit cu pasiune. Designerul nu s-a putut abține și a mângâiat-o în continuu pe focoasa blondă, scrie showbiz.ro.Între Anda Adam și Cătălin Botezatu există o relație de prietenie de ani buni, motiv pentru care atunci când se întâlnesc împart aceeași masă.Apropierea dintre ei în seara respectivă putea fi din cauza muzicii foarte puternice, dar privirile designerului spun altceva. Amuzată de situație, Ilinca Vandici, despre care se zvonește că ar avea o relație cu Bote, a spus: „Adio, Cătălin! Sufăr teribil! Ce-ai făcut, măi Cătălin?”.„Nu am făcut nimic, Ilincăi o să îi răspund în particular. Pe tine, dacă vrei, te duc la Paris, nu în club. Sau la Miami o săptămână, să stăm liniștiți. O femeie ca Ilinca e greu de înșelat. Cu Anda am stat de vorbă doar, eram în club, nu ne auzeam”, s-a apărat Cătălin Botezatu.