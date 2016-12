Ilie Năstase: "Mă menţin în formă cu sex şi sport"

Ilie Năstase: "Mă mențin în formă cu sex și sport"

Ştire online publicată Luni, 15 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ajuns la 68 de ani, fostul număr 1 în tenisul mondial recunoaște, cu umorul care l-a consacrat, că are coșmaruri la gândul că ar putea deveni bunic.“Mă mențin în formă cu sex - aoleu, am dat din casă - și cu mult sport. Mă simt tânăr, în putere. Merg cu bicicleta în fiecare zi, chiar și atunci când iau masa la restaurant. Am o soție frumoasă și plină de viață, Brigitte (n.r. - 37 de ani), care are grijă de mine și mă face să mă simt ca la 20 de ani. Tot ea se ocupă și de afaceri și monitorizează lucrările de la baza Voința”.Apropo de tinerețe: Ilie își amintește de a lui în autobiografia “Mr. Năstase” (foto) ca despre “o perioadă în care se făcea sex cum se face duș, femeile erau distracție și nimic mai mult, treceam la următorul oraș și următoarea fată, niciodată nu am sfărâmat inimi, nu se auzise de SIDA, sărăcia se îndulcea cu veselia, iar jucătorii mergeau cu toții la bere după meciurile de tenis, încercam să mă mențin un om simplu, fără trei mașini în fața casei”.S-au dus anii aceia, Nasty a ajuns între timp de patru ori în fața altarului, a devenit tatăl a cinci copii și pretinde că, gata, are destui urmași.“Oricum nu cred că mai pot să fac alții, dar avem copii suficienți și eu, și Brigitte”, ne explică cu un zâmbet carei dispare pentru o clipă de pe față când îl întrebăm dacă i-ar plăcea să aibă nepoți. “Nu vreau! Nu vreau să trăiesc clipa în care nepotul să strige după mine pe stradă: «Tataie, ia-mi ciocolată!»”, ne-o retează imediat Ilie Năstase. Și zâmbetul său inconfundabil reapare, scrie libertatea.ro.