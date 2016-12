Ilie Năstase a cerut-o în căsătorie pe Brigitte Sfăt

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că relația dintre Ilie Năstase și Brigitte Sfăt merge ca unsă. Timișoreanca în vârstă de 34 de ani, despre care s-a scris că ar fi fost pros-tituată, pe care fostul tenisman a cunoscut-o prin intermediul emisiunii „Acces direct”, prezentată la acea vreme de Mădălin Ionescu, a povestit că a rămas uimită în momentul în care Ilie a cerut-o în căsătorie la Saint-Tropez.„Bineînțeles că aș fi încântată să fiu soția lui, însă nu am stabilit nimic. Ilie m-a cerut de soție în seara în care am ajuns la hotel la Saint-Tropez. La început am crezut că a fost o glumă sau că a băut prea mult, însă a doua zi m-a întrebat dacă nu m-am răzgândit, așa că mi-am dat seama că vorbește serios. Nu vrem să grăbim lucrurile. Probabil că nu o să facem nuntă, doar o să ne oficializăm relația”, a spus Brigitte Sfăt, potrivit showbiz.ro.La fel de încântat este și Ilie Năstase, care a confirmat spusele iubitei sale în cadrul emisiunii „Drept la țintă”, de la Kanal D.„Amândoi vrem să ne căsătorim, dar asta nu înseamnă că ne grăbim. Dacă o să se întâmple, o să se întâmple”, a completat Năstase.