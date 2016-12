"Îi era foarte frică. Nu ştiu de ce. Aşa am simţit-o eu"

"Îi era foarte frică. Nu știu de ce. Așa am simțit-o eu"

Ştire online publicată Vineri, 08 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Pepe a mărturisit că a filmat momentele în care au venit pe lume fetițelor sale. ”Eram foarte atent la tot ceea ce însemna psihicul Ralucăi, pentru că îi era foarte frică, mai frică i-a fost a doua oară decât prima oară. Nu știu de ce. Așa am simțit-o eu și așa mi-a spus și ea. Probabil că a simțit efectul operației prima dată, a văzut filmarea, pentru că am filmat și prima dată. Am filmat și acum operația. Îmi trebuie pentru mine, să îmi arăt că pot. Am vrut să văd și eu primele clipe de viață ale copiilor, să aud primul sunet, nu aveam cum să nu le imortalizezt” a spus Pepe la emisiunea ”Agentul Vip”, de la Antena Stars.Raluca Pascu, soția lui Pepe, are doar 24 de ani și deja este mămica a două fetițe. La nici o lună de când a adus-o pe lume pe Rosa, aceasta și-a revenit spectaculos, mult mai ușor decât la prima sarcină, scrie libertatea.ro.