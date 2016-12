Idilă cu scandal la Masterchef: concurentă acuzată că şi-a înşelat soţul cu un coleg

Idilă cu scandal la Masterchef: concurentă acuzată că și-a înșelat soțul cu un coleg

Ştire online publicată Joi, 24 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre concurentele de la MasterChef, Andreea Moldovan, a fost acuzată de una dintre contracandidatele ei că și-ar înșela soțul cu unul dintre colegii alături de care concurează în emisiunea de la ProTv.„Eu abia acum am aflat că ea este căsătorită și are și un copil acasă. În culise era în tandrețuri cu un concurent”, a declarat Flavia Meterez, una dintre rivalele ei la titlul de MasterChef, citată de Cancan.Andreea Moldovan are 26 de ani și este soția lui DJ Optick și mama unei fetițe de 3 ani. Ea a provocat controverse în emisiunile trecute spunând că participarea la emisiune au făcut-o mai fericită decât nașterea fetiței sale și că participarea la concurs e mai importantă decât familia sa.Ea s-a apărat, în Pro Tv Magazin: „Vorbele mele au fost interpretate în fel și chip, nu mă mai surprinde nimic. Nașterea, fetița mea, soțul meu, mama mea, sunt numai ale mele! Sunt cei mai importanți, iar ce simt pentru ei este iubire supremă, este magie! Abundența de stări simțită la probele din concurs au fost mai mult decât mi-am putut imagina, au fost trăite cu intensitate maximă și au fost o premieră pentru mine. M-am folosit de acele hiperbole în încercarea de a transmite publicului senzațiile extreme trăite în timpul filmărilor”.