Iată cum îşi menţin vedetele silueta

Iată cum își mențin vedetele silueta

Ştire online publicată Vineri, 30 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La cei 51 de ani, Nadia Comăneci este într-o formă fizică de invidiat. Cum gimnastica i-a adus gloria, „Zeița de la Montreal” nu a abandonat nicio clipă sportul, pe care îl practică cu regularitate.Mai mult decât atât, Nadia se ghidează după un adevărat ritual atunci când vine vorba despre condiția fizică.„Nu cred că mai este un secret. Fac în fiecare zi sport cel puțin 30 de minute, chiar și când sunt plecată în diferite călătorii, mă asigur că la hotel există o sală de gimnastică. Și mănânc cumpătat, fără să renunț la vreuna dintre mesele importante ale zilei. Și încă ceva: sunt mereu optimistă și încrezătoare. Cred că viața a fost bună cu mine. Mai am încă visuri. Dacă am renunța la visuri, ar fi ca și cum am renunța să mai trăim. Cred că succesul este altul pentru fiecare, așa cum fericirea poate fi diferită de la o persoană la alta. Important e să faci ceea ce îți place și să faci bine, atât pentru tine, cât și pentru cei de lângă tine. Și să nu cobori niciodată ștacheta, să încerci să fii mereu tot mai bun”, a declarat Nadia, potrivit ziarulring.ro.