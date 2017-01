Iată cum a slăbit Oana Radu: "Am ținut dieta..."

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Oana Radu a vorbit despre cura de slăbire pe care a urmat-o și care, la un moment dat, a stârnit controverse."Am fost întrebată de un miliard de ori acest lucru. Pun pe Facebook aproape zilnic câte un status despre asta și în continuare primesc enorm de multe mesaje private: Cum ai slăbit? Cum ai slăbit? Eu sunt recunoscătoare că toți oamenii ăștia mă susțin, îi iubesc, dar ceea ce încerc să le explic oamenilor e că nu este imposibil. Am ținut dieta Dukan, am făcut sport, masaj anticelulitic și saună, pentru că pielea, dacă n-o îngrijești, se lasă și am luat niște pastile de slăbit. Le iau în continuare. Vreau să vă spun că, din luna mai, după Paște, am mâncat aproape ce-am vrut eu, în cantitățile pe care le-am vrut eu, și pot să spun că nu am în plus decât vreo 500 de grame" a dezvăluit Oana la Kiss FM.