Iată cine va reprezenta România la Miss Exclusive of the World 2015

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Bosca a fost desemnată oficial să reprezinte România în competiția Miss Exclusive of the World 2015, care se va desfășura în Turcia, în perioada 27 iulie - 17 august.Potrivit Agerpres, câștigătoarea a fost aleasă în urma selecției naționale Miss Exclusiv România, competiție care a fost organizată de agenția ExclusivEvents, deținătoarea licenței Miss Exclusive of the World în țara noastră.foto: AgerpresMihaela are 23 de ani, 1,78 m înălțime, dimensiuni 89 — 60 — 91 și este născută în Sighetul Marmației. Este absolventă a Facultății de Litere profil română-franceză din cadrul Universității de Nord Baia Mare și este la prima sa experiența internațională de acest gen.