Şi femeile visează sex cu doi parteneri

Și femeile visează sex cu doi parteneri

Ştire online publicată Marţi, 05 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Daca e sa ne luam dupa statistici una din zece femei are aceasta fantezie sexuala. Cu toate ca doar un mic procent dintre acestea gasesc indrazneala de a pune aceasta fantezie in practica, exista cateva reguli pe care ar fi bine sa le cunosti inainte sa treci la actiune! Una dintre fantasmele pe care cele mai multe femei le lasa neindeplinite este aceasta, fie pentru ca le lipseste curajul de a propune o astfel de escapada partenerilor lor stabili, fie pentru ca le lipseste...ocazia. De ce fantezia cu doi barbati te va face sa iti placa mai mult sexul cu un singur partener Daca aveti aceasta fantezie de a face dragoste cu doi barbati deodata si crezi ca poate ramane la stadiul de fantezie nu face prea multe eforturi pentru a o pune in practica. Un scenariu pe care vi-l imaginati ar putea fi extrem de diferit de realitate -uneori mai placut, alteori mai putin placut- dar te poate ajuta sa faci din partidele alaturi de partenerul tau adevarate sarbatori, pentru ca te vor ajuta sa te exciti mai usor! Ce se ascunde in spatele acestei fantasme? Exista mai multe posibilitati, spun specialistii: in primul rand ar putea fi vorba despre voyeurism (sa ii privesti pe cei doi barbati impreuna), de exhibitionism, de dorinta de a face sex cu mai multe persoane sau ca toate aceste motive sa fie combinate. E foarte bine, daca ai o relatie stabila, ca aceasta dorinta a ta de a-ti transforma fantezia in realitate sa fie si fantezia partenerului tau (exista barbati satisfacuti sau excitati de ideea de a-si vedea partenera impreuna cu alti barbati sau alte femei). De unde vine pericolul? Exista foarte multe posibilitati de derapaj intr-o astfel de aventura amoroasa: in primul rand e vorba de gelozie si de a nu-l lasa pe niciunul dintre parteneri "in afara situatiei" si de a nu-i da niciunuia impresia ca este mai putin important! Nu uita, mai ales in cazul in care si partenerul tau este implicat, sa ii acorzi suficienta atentie! Citeste mai departe...