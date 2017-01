Şi-avea doar 28 de ani!

Și-avea doar 28 de ani!

Ştire online publicată Joi, 24 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Heath Ledger, cunoscut pentru rolurile sale din „Brokeback Mountain” și „Casanova”, a fost găsit mort, marți după amiază, într-un apartament din Manhattan. Potrivit NYPD, indiciile conduc către un suicid sau către o supradoză accidentală. TMZ precizează, conform surselor NYPD, că la ora 3:31 p.m., o maseuză a sosit la apartamentul lui Ledger și aceasta, împreună cu o menajeră, l-au găsit inconștient în dormitorul său, cu pastile împrăștiate pe jos. După ce au încercat fără succes să-l trezească, au sunat la 911, însă actorul deja murise din cauza unui stop cardiac. Potrivit unui interviu de acum două luni, actorul dădea semne de neliniște și era clar sub influența drogurilor. Tot atunci, Ledger declara, pentru „The New York Times”, că în ultima vreme s-a stresat din ce în ce mai mult, lucru care dă o nouă lumină morții lui inoportune. Proiectele sale actoricești s-au oprit la Londra în timpul filmărilor pentru seria „Batman-The Dark Knight”, unde juca rolul lui Joker, un clovn psihopat, „care ucidea în masă, schizofrenic și fără sentimente”. Rolul l-a solicitat foarte mult fizic și psihic și de aceea Ledger uita des să mai doarmă și să aibă grijă de el. „Săptămâna trecută, am dormit cam o oră sau două pe noapte”, declară el . „Nu mă puteam opri din gândit. Corpul meu era extenuat, dar mintea tot mergea în continuu”. Pe platourile de filmare de la „Brokeback Mountain”, Ledger o întâlnește pe actrița Michelle Williams, alături de care trăiește o poveste de dragoste și se mută împreună în Boerum Hill, Brooklyn, locul unde își petreceau majoritatea timpului. Împreună au o fată, Matilda Rose, născută pe 28 octombrie 2005. De Michelle Williams s-a despărțit anul trecut, iar în prezent avea o relație cu modelul Gemma Ward. Michelle Williams este devastată de moartea fostului ei soț și declară că durerea pentru pierderea tatălui copilului ei nu poate fi descrisă. Și familia actorului a fost contactată și aceștia nu cred absolut în ipoteza că el și-a luat singur viața, declarând că ei îl cunosc cel mai bine și nu este genul ăsta de persoană.