Şi-a părăsit soţia pentru „bebeluşa“ Cristina

1

Ce aveti fetelor?

Parca a dat boala in toate, de zici ca nu judeca. Antonia l-a despartit pe Velea, Lavinia pe Banica, bebelusa versata pe Denis Stefan, etc. Nu mai sunt barbati pe pamant fetelor? Eu una nu as avea incredere intr-un barbat care isi paraseste sotia pt unele ca voi, pentru ca prima dovada este cat de usor pot parasi pt alta!