Şi-a găsit consolarea în braţele soţului Oanei Frigescu

Și-a găsit consolarea în brațele soțului Oanei Frigescu

Roxana (27 de ani), ex-componenta trupei Trident, are motive serioase să zâmbească din nou și să nu se mai teamă de tatăl fetiței ei, Marcel Sârbu, cel care, în ultimul an, i-ar fi făcut, potrivit spuselor ei, viața un calvar. Reporterii ziarului Libertatea au aflat că ea și-a găsit consolarea în brațele altui bărbat rănit în amor, nimeni altul decât Andrei Badiu, soțul Oanei Frigescu. Pe ei îi leagă o poveste de viață aproape identică, deoarece ambii au ajuns la tribunal cu foștii parteneri de viață, din dragoste pentru fetițele lor.Pentru Marcel Sârbu, omul care ar fi sechestrat-o și ar fi bătut-o pe Roxana, relația fostei cântărețe cu Andrei nu este deloc o surpriză: „Au văzut-o prietenii mei de mai multe ori în compania lui. De Crăciun, a fost cu el, au luat masa la un restaurant din Herăstrău, iar ieri a acompaniat-o pe la toate televiziunile pe unde s-a dus. Ea îmi dădea mesaje că o să se mărite, probabil că la el se referea. Chiar nu mă interesează ce face Roxana, dar nu vreau ca vreun alt bărbat să se apropie de copilul meu. Știam că-l cheamă Andrei, dar abia acum am realizat cine e, de fapt. Pe vremuri ea era prietenă cu Oana Frigescu, a invitat-o cu fetița ei la ziua fetiței noaste, iar acum i-a luat bărbatul. Ce să mai zic...”, a declarat pentru Libertatea Marcel Sârbu.