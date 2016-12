Huidu şi Oana Zăvoranu, întâlnire de gradul zero la semafor

Huidu și Oana Zăvoranu, întâlnire de gradul zero la semafor

Ştire online publicată Vineri, 18 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Resentimentele pe care Oana Zăvoranu le are față de Șerban Huidu sunt departe de a deveni istorie. Deși nu a mai existat niciun clinci direct de luni bune, bruneta nu poate să-l ierte pentru atacurile la adresa ei pe care le-a lansat ani la rând la „Cronica Cârcotașilor”, iar asta s-a văzut din plin zilele trecute. Întâmplarea nefericită a făcut ca drumurile celor doi să se intersecteze prin hățișurile traficului bucureștean. Oana, în noua sa mașină, un BMW X5, a oprit la semafor exact în dreptul mașinii în care se afla dușmanul ei de moarte și inevitabilul s-a produs. Cei doi au stabilit contactul vizual, iar din acest punct fiecare a încercat să aibă o reacție cât mai potrivită nefastei coincidențe. Huidu a mimat un zâmbet în semn de salut, iar Oana a deschis geamul și a fluturat cele cinci degețele ale mâinii stângi. Gestul acesteia i-a dat încredere lui Huidu, care a lărgit puțin zâmbetul vădit forțat și a dat să deschidă și el geamul, probabil pentru inițierea unui dialog de complezență. În acel moment, Zăvoranca l-a închis pe al ei, dar nu înainte de a-i face lui Huidu o urare pe care s-o țină minte. „În cazul în care credea că am devenit prietenoasă s-a înșelat. I-am fluturat cele cinci degete, câți ani de pușcărie îi urez, și am vrut să înțeleagă asta. A omorât trei oameni și trebuie să plătească, iar cinci ani după gratii mi se pare prețul corect”, ne-a declarat Zăvo.