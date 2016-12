Huidu: „Când m-am trezit din comã am spus cã sunt la Lima"

Joi, 09 Iunie 2011

Când s-a trezit din comã, dupã accident,povesteºte cã era convins cã se aflã în Peru, la Lima, ºi cã 8 ori 5 fac 500. Abia a întrerupt medicamentele care îl fãceau sã se simtã ca ºi când ar fi fost beat tot timpul. „Chiar arãt bine, faþã de cum am fost. Recent m-au vãzut medicii de la Viena ºi s-au minunat de cât de repede mã recuperez. Muncesc mult pentru asta. Fac un program complex. Pânã ieri luam ºi niºte medica-mente foarte puternice. Mã simþeam ca ºi cum aº fi fost beat tot timpul", spune ªerban Huidu. De fapt aratã foarte bine, scrie evz.ro. Mersul este doar puþin schimbat. Unele miºcãri parcã nu sunt chiar ale lui. „Am avut semne pe faþã. Aºa cum, probabil, ai auzit, am vrut sã evit niºte copii, am ie-ºit de pe pârtie prin pãdure ºi m-am oprit într-un copac. Ochelarii s-au spart. Cioburile mi-au intrat în faþã. Acum nu se mai vede nimic. Trebuie sã ºtii cã aveam cel mai bun echipa-ment care existã. Poate ºi din cauza asta trãiesc. Dintr-un grup mai larg de prieteni eram singurul care purta cascã ºi nu orice fel de cascã, ci ultima invenþie. Acest lucru m-a salvat ºi, cu siguranþã locul unde s-a întâm-plat. Elicopterul a venit imediat. Asis-tenþa medicalã a fost cea mai bunã". Huidu spune cã mass media a relatat greºit, el nu a fost în comã indusã, ci în comã: „Nu îmi aduc aminte cum este Dincolo. Amuzant mi se pare cã atunci când m-am trezit am spus cã sunt la Lima", a mai adãugat „cârcotaºul".