Hugh Grant, catalogat drept „dictator” de un realizator TV

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Jon Stewart a spus despre Hugh Grant că nu și-l mai dorește ca invitat în show-ul pe care îl moderează, după ce acesta, venit să își promoveze cel mai recent film „Ce-o fi cu soții Morgan?/ Did You Hear About The Morgans?”, s-a plâns tot timpul de echipa emisiunii, subliniind că ar fi avut lucruri mai bune de făcut decât să fie în acel moment în platou, informează contactmusic.com.Grant și-a mai arătat nemulțumirea și față de clipul de promovare a filmului, răspunsul lui Stewart fiind unul dur: „Păi, atunci, fă naibii un film mai bun”.„Am avut dictatori invitați în emisiune, dar niciunul nu a fost la fel de îngrozitor ca Grant”, a spus Jon Stewart, într-un interviu acordat revistei Q&A.