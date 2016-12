Horia Brenciu, trist de ziua lui

Ştire online publicată Luni, 27 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Horia Brenciu împlinește azi vârsta de 40 de ani, dar este puțin trist.Artistul nu îl are alături pe tatăl său, care locuiește la Brașov. Cântărețul și juratul de la „Vocea României” a scris pe blog că, atunci când și-a vizitat părintele, acesta i-a spus că i-ar fi foarte greu să vină la București pentru a săr-bători împreună. Chiar dacă ar fi vrut ca tatăl său, în vârstă de 82 de ani, să îi fie alături în ziua în care schimbă prefixul, Horia l-a făcut să promită că nu va lipsi sub nicio for-mă de la concer-tul programat în luna noiembrie la Sala Palatului.„Azi am fost la tata... Mi-a spus că îi pare foarte rău, dar nu crede că are destulă putere să se deplaseze spre București, la aniversarea celor 40 de ani ai mei. I-am zis că nu-i bai. L-am pus totuși să promită că pe 29 noiembrie, la Sala Palatului, va fi alături de mine. Mi-a zâmbit și m-a întrebat dacă am și un corp de balet în distribuție. «Supriză», i-am replicat. A zâmbit, ne-am pupat și ne-am despărțit. El cu emoția vârstei, eu cu cea a toamnei care se apropie”, a spus Brenciu.