Hituri de succes la „Harlequin“

Joi, 4 iulie, de la ora 21, trupa Double Six și special guest N.R.S. (drums show) vor veni pe terasa restaurantului „Harlequin” din Mamaia.Câteva hituri interpretate cu succes de trupa Double Six care vor fi incluse în repertoriul evenimentului sunt: Save tonight - Eagle Eye Cherry, Scorpions - Holiday, Doobie Brothers - Long Train Running, 4 Non Blondes - What’s up, și multe altele.Trupa Double Six s-a înființat în anul 2006 cu o activitate intensă în industria muzicală. Au cântat în deschiderea unor spectacole mari, cu artiști de renume ca: Spitalul de Urgență, Anda Adam, Gheorghe Gheorghiu și alții. Din trupa Double Six fac parte: Diana Arvinte - voce, Emil Vrânceanu - voce, Dan Burlacu - chitară solo, Gelu Oprea - chitară armonie, Sebastian Mitri - chitară bass și Narcis - N.R.S. Percussion (drums of Laurențiu Duță).Trupa Double Six promite fanilor că va aborda în continuare un gen muzical care va readuce puțin din anii ’80 și ’90, în mintea și sufletul ascultătorilor.Biletul de intrare este 15 lei și puteți face rezervări la 0766/400181.