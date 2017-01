Helen Mirren şi-a jurat să nu nască

Helen Mirren și-a jurat să nu nască

Câștigătoare a unui Oscar pentru magistrala interpretare a rolului principal din „The Queen", actrița în vârstă de 62 ani se destăinuie, conform Daily Mail, de ce nu și-a dorit niciodată copii. Helen Mirren, care și-a deschis inima în fața unei jurnaliste australiene de televiziune, învinuiește un oribil film considerat educativ despre naștere, la care s-a adăugat tratamentul dur al mamei sale despre care afirmă că ar fi trebuit să se nască bărbat. „Ea nu s-a născut să fie mamă. Mă jignea adesea și îmi vorbea foarte, foarte urât, așa încât niciodată nu am putut aduce un băiat acasă". În interviu mai vorbește despre experiențele ei sexuale, ocazie cu care a povestit și despre peripețiile din timpul școlii. „Cu toate că era o școală numai de fete, la orele de biologie nu se vorbea altceva decât despre reproducere. La un moment dat, pe la vârsta de 13 sau 14 ani, exact vârsta la care conștientizezi transformările tale fizice și relaționarea cu sexul opus, am fost luate cu autobuzul la o școală de băieți. Acolo, o anume dr. Joyce a dorit să ne aducă la cunoștință cel mai mare miracol, cel al nașterii. N-am rezistat să mă uit și am pus mâinile la ochi, doi băieți leșinând în următoarele 30 de secunde și fiind scoși afară. Din acel moment am rămas traumatizată și dezgustată pentru toată viață". N-a simțit nevoia de a se mărita repede-repede cu regizorul Taylor Hackford, 62 ani, cu care a petrecut 14 sau 15 ani înainte de a-i deveni soție.