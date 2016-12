Helen Mirren îşi ascunde în pod trofeele primite de-a lungul carierei

Helen Mirren își ascunde în pod trofeele primite de-a lungul carierei

Ştire online publicată Luni, 14 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița britanică Helen Mirren a decis să nu își mai păstreze la vedere trofeele primite de-a lungul bogatei sale cariere și le-a ascuns în podul reședinței din Londra, informează femalefirst.co.uk. Actrița britanică a primit o serie de trofee importante de-a lungul carierei, inclusiv un premiu pentru întreaga carieră la gala Women in Film and TV Awards, din urmă cu o săptămână, însă a renunțat să le mai păstreze la vedere în locuința sa. „Am primit multe premii, unele chiar amuzante, de-a lungul anilor. Am primit premiul pentru «Cea mai bună actriță» la Festivalul de Film de la Rio de Janeiro, care nu mai există în prezent, și cred că acest trofeu reprezintă acum un obiect de colecție”, a mărturisit actrița britanică. „Acum, însă, le-am pus în podul casei mele, pentru a fi descoperite după ce eu nu voi mai fi”, a declarat Helen Mirren. În vârstă de 64 de ani, actrița britanică a primit de-a lungul unei bogate cariere în film, teatru și televiziune numeroase distincții importante, inclusiv câteva premii Emmy și BAFTA.