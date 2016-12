Heidi Klum: „Nu eşti niciodată prea bătrână pentru a face topless”

Heidi Klum: „Nu ești niciodată prea bătrână pentru a face topless”

Luni, 04 Iulie 2011

Heidi Klum nu concepe să se bronzeze cu dungi. Modelul în vârstă de 38 de ani spune că și în acest an va face topless pe plajele însorite din California.„Îmi place să stau la soare, dar nu îmi place să mă bronzez cu dungi. Nu-mi pasă ce cred alții, dar eu consider că o femeie nu e niciodată prea bătrână pentru a face topless. Nu știu ce cred cei din SUA, dar eu am crescut privind bărbați cu slip și femei topless. Acest lucru este des întâlnit în Italia și Germania”, a declarat Heidi pentru revista PopEater.