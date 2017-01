Heidi Klum, INTERZISĂ în Las Vegas

Luni, 22 Decembrie 2014

Heidi Klum este protagonista unui mic scandal iscat în Los Angeles. Totul a pornit din cauza unor afișe publicitare în care supermodelul apare aproape dezbrăcată. Reclamele, care prezintă unele dintre cele mai populare produse ale brandului de produse electronice Sharper Image, conțin imagini în care Heidi Klum, în vârstă de 41 de ani, apare sumar îmbrăcată sau chiar goală, alături de sloganuri cu tentă sexuală, precum "Ce-o ține ocupată, la duș, pe Heidi Klum?" ("What keeps Heidi Klum busy in the shower?") și "Ce o stârnește pe Heidi Klum?" ("What turns Heidi Klum on?").În ciuda faptului că această campanie a înregistrat un succes uriaș în marile orașe din Statele Unite, precum New York și Los Angeles, imaginile au fost interzise pe McCarren International Airport, pentru că că imaginile provocatoare încalcă reglementările locale privind fotografiile care prezintă sânii unei femei, scrie libertatea.ro.