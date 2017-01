Harlem Gospel Choir va cânta pentru prima dată în România

Ştire online publicată Miercuri, 27 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul Harlem Gospel Choir va cânta, pentru prima dată în România, în cadrul unui concert extraordinar de Sărbători, care va avea loc pe 21 decembrie, la Sala Palatului din București, potrivit Emag!c Entertainment. Harlem Gospel Choir a fost fondat în 1986 de către Allen Bailey, iar în prezent este cel mai faimos cor din America. În cei peste 20 de ani de la înființare, membrii Harlem Gospel Choir au concertat alături de artiști precum Diana Ross, Whoopi Goldberg, Harry Belafonte, Danny Glover, Gorillaz și Cindy Lauper și au susținut spectacole în fața unor personalități precum Nelson Mandela, Papa Ioan Paul al II-lea, Sir Elton John, Papa Benedict XVI. Membrii corului au urcat pe scenele celor mai importante săli de spectacole din SUA, Germa-nia, Polonia, Italia, Austria, El-veția, Franța, Olanda, Liban, Coreea și Japonia. Îmbinând spiritualitatea și pildele creștine cu ritmurile și acordurile specifice blues-ului, muzica gospel își are originile în imnurile bisericești specifice comunităților de culoare din SUA și începutului de secol XX. Repertoriul lui Harlem Gospel Choir cuprinde câteva dintre cele mai frumoase titluri ale muzicii gospel, melodii precum „Lord, I’m Coming Home”, „Surely God is Able”, „There Will Be Peace in the Valley”, „O Happy Day”, „Amen” sau „When the Saints Go Marching In”. Biletele pentru spectacolul Harlem Gospel Choir vor fi disponibile începând cu săp-tămâna 25-31 mai, la prețuri cuprinse între 70 și 200 de lei.