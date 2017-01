Halle Berry: „Da, sunt însărcinată!“

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Deși au circulat zvonuri încă de acum o lună că actrița Halle Berry este însărcinată, protagonista din „X-Men" nu a dat de înțeles că va fi mămică, limitându-se să spună că își dorește foarte mult acest lucru. În sfârșit, confirmarea a venit de la însăși Halle, care a declarat: „Da, sunt gravidă în trei luni. Gabriel și cu mine suntem foarte emoționați, iar eu aștept demult acest moment". Halle Berry, în vârstă de 41 de ani, și viitorul tată, Gabriel Aubry, 32 de ani, model de profesie, s-au cunoscut în noiembrie 2005 și deja trei luni mai târziu au format un cuplu, relatează People. Convinsă că își va crește copilul în spiritul muncii și al corectitudinii, Halle Berry nu este însă dispusă să-i ofere și un ambient familial oficial, întrucât nu are de gând să se mărite. „Nu am să mă mai căsătoresc niciodată. Doi oameni pot să trăiască împreună și fără un inel sau un act", a spus ea.