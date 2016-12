Guess Who, dezbrăcat din priviri de Pamela de România

Marţi, 24 Ianuarie 2012

Pamela de Romania, pe numele ei real Simona Trasca, a dansat pe scena imbracata in cadana, dupa care l-a admirat pe Guess Who in timpul recitalului.Dupa ce "baietii rai" de la B.U.G. Mafia au deschis seria de concerte-eveniment din Regie in 2012, Guess Who a continuar cu un show total in Princess Club. Cel mai in voga artist hip-hop roman al momentului a incins studentii si studentele (peste 1.000 la numar) cu hit-urile sale, printre care "Tot mai sus" sau "Manifest".Insa nu doar studentii au facut show pe versurile lui Guess Who, ci si mai multe manechine, dintre cele peste 100 care au fost prezente la eveniment. Dintre ele, in evidenta a iesit Simona Trasca, cea care a cantat pe toata durata recitalului si nu s-a oprit aici.Pamela de Romania, pe numele ei real Simona Trasca, a dansat provocator si pur si simplu l-a sorbit din priviri pe Guess Who, fiind doar la un pas sa urce pe scena langa acesta.