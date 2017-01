Goran Bregovic va cânta alături de Florin Salam

Colaborarea dintre Goran Bregovic și Florin Salam a șocat Europa de Est, în condițiile în care sârbul a venit în România special pentru a cânta cu manelistul și pentru a scoate împreună un album. Mai mult, Bregovic a mărturisit că dintre stilurile muzicale românești preferă manelele și că se simte minunat în România. „Când am venit prima dată în România, am ascultat un CD cu manele și mi-a plăcut foarte mult. Întotdeauna am spus că manelele sunt muzica mea favorită din România. Îmi place muzica țigănească pentru că ea nu produce numai sunete, produce și nebunie, este un pic mutată din tonurile obișnuite. Florin Salam este modern, mai modern decât generația anterioară de cântăreți de manele. Este un fel de artist hip-hop al manelelor, se simte liber și se vede asta”, a spus Bregovic. Referitor la faptul că manelele nu sunt foarte apreciate de publicul mioritic, sârbul a spus: „Este o chestiune de gusturi. Și ce dacă oamenii cu facultate nu ascultă manele? Nu am niciun fel de probleme, nu sunt român, nu am prejudecăți”. Pe de altă parte, artistul a mai declarat că pentru cea de-a doua parte a proiectului său muzical „Alkohol” se va întâlni cu artiști din mai multe țări pentru albumul „Gipsy Champagne”.