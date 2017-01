Globurile de Aur au durat o jumătate de oră

Ştire online publicată Marţi, 15 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul cu cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur, „Atonement”, a câștigat premiul pentru Cea mai bună dramă, iar „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a pierdut premiul pentru Cel mai bun film într-o limbă străină în favoarea coproducției Franța-SUA „The Diving Bell And The Butterfly”. Regizorul Cristian Mungiu declara sâmbătă, într-un interviu acordat Radio România Actualități, că nu are așteptări „din cale-afară de mari” pentru acest premiu și că este mulțumit că a reușit o nominalizare, o premieră în cinematografia românească. Conferința, ce a durat aproximativ jumătate de oră și a înlocuit tradiționala ceremonie fastuoasă cu vedete și covor roșu, amânată din cauza grevei scenariștilor de la Hollywood, a fost transmisă de 57 de echipe de televiziune din întreaga lume, a avut peste 600 de invitați prezenți la hotelul „Hilton” din Beverly Hills și a fost prezentată de vedete de televiziune. Alte două premii importante au revenit musicalului „Sweeney Todd”, la categoria Cel mai bun film muzical sau comedie, dar și la categoria Cel mai bun actor într-un film muzical sau comedie, câștigată de Johnny Depp pentru interpretarea din același film. r Marion Cotillard - premiul pentru Cea mai bună actriță într-un film muzical sau comedie, pentru rolul din „La Vie En Rose” r Julie Christie - Globul de Aur pentru Cea mai bună actriță într-o dramă, „Away From Her” r Premiul pentru regie - Julian Schnabel, pentru „The Diving Bell And The Butterfly” r Pentru scenariu, fraților Ethan și Joel Coen, pentru „No Country For Old Men” r Daniel Day-Lewis - premiul pentru Cel mai bun actor, pentru rolul din „There Will Be Blood”, r Premiul pentru rol secundar într-o dramă - Javier Bardem din „No Country For Old Men” r Cate Blanchett - premiul pentru Cea mai bună actriță într-o rol secundar, pentru interpretarea din „I’m Not There” r „Ratatouille” - premiul pentru Cel mai bun film de animație Organizatorii au amânat pentru 2009 acordarea unui Glob de Aur onorific regizorului Steven Spielberg, prevăzută inițial pentru această ediție. În 2007, trei din patru actori premiați cu Oscar au câștigat și Globul de Aur cu câteva săptămâni înainte. Totuși, în ultimii trei ani, niciunul dintre premianții categoriei Cea mai bună dramă la Globurile de Aur nu a câștigat și cel mai important premiu Oscar, pentru cel mai bun film. După anularea Globurilor de Aur, greva scenariștilor de la Hollywood, care a început în noiembrie anul trecut și a paralizat deja o parte din producția din audio-vizualul american, amenință și Oscarurile.