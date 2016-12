Giulia va deveni mămică

Miercuri, 12 Octombrie 2011.

Simpatica Giulia Anghelescu a anunțat public că așteaptă primul său copil. Potrivit artistei, sarcina a fost o surpriză atât pentru ea, cât și pentru Vlad Huidu, iubitul său, pentru că ei plănuiau să aibă un copil anul viitor.Giulia a oferit primele detalii despre schimbarea din viața ei, mărturisind că și ea a aflat foarte târziu despre acest lucru. "Eu am luat mai multe teste, dar inițial nu am crezut că sunt însărcinată. E adevărat că nu m-am simțit foarte bine în ultima perioadă, am pus aceste simptome pe seama oboselii, pentru că am avut o vară plină de concerte", a spus Giulia, citată de Realitatea.net.Din această perioadă, Giulia spune că a trăit cel mai emoționant moment la primul control, atunci când a auzit inima copilului bătând. "Mi-au dat lacrimile de emoție", își amintește ea, spunând că și pentru Vlad a fost la fel de emoționant, atunci când a însoțit-o la al doilea control."Mă simt împlinită pe toate planurile și abia aștept să se nască rodul dragostei noastre", a mai spus Giulia. Cântăreața a precizat că ea și Vlad au avut nevoie de un an, când au stat separați, acela fiind pretextul perfect să își dea amândoi seama că le este menit să fie împreună. Totodată, Giulia a mai spus că ea și Vlad se cunosc de aproape 10 ani. În urmă cu doi ani și jumătate, el a cerut-o în căsătorie și s-a întâmplat, după cum povestește Giulia, imediat după ce a câștigat acel sezon al emisiunii "Dansez pentru tine", la Pro TV.Viitorii părinți nu au făcut multe planuri în așteptarea copilului, dar Giulia a declarat că Vlad a făcut o listă de nume dacă va fi băiat, iar dacă va fi fată, aceasta se va numi Sabina.