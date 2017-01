Giulia: "Nu am mers la psiholog, deşi..."

Giulia: "Nu am mers la psiholog, deși..."

Ştire online publicată Joi, 05 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La început au petrecut separat câteva zile, apoi au anunțat că s-a pus serios problema să divorțeze. Giulia, însă, a declarat că ea și Vlad Huidu vor încerca să-și rezolve problemele în intimitate, departe de ochii presei, și că despărțirea nu e chiar atât de aproape pe cât se zvonește. Ulterior însă, au apărut tot mai multe informații conform cărora divorțul celor doi e iminent. Acum, cântăreața a dezvăluit că cea care nu-i lasă să facă acest pas este... mama ei. "Nu am mers la psiholog, deși am avut momente când am simțit nevoia să fac asta. Mama mea e cel mai bun psiholog pentru mine. M-a ajutat foarte mult în carieră și facultatea de psihologie și mă ajută foarte mult și în viața de cuplu", a mărturisit Giulia, pentru ziarulring.ro.