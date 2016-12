Giulia, depresivă după naşterea fetiţei

Giulia, depresivă după nașterea fetiței

Sâmbătă, 20 Aprilie 2013

Cântăreața Giulia Anghelescu a căzut pradă depresiei postnatale și recunoaște că nu i-a fost ușor să accepte modificările apărute în viața ei pe parcursul sarcinii, dar și după ce a devenit mamă, scrie libertatea.ro. „Am avut mai multe probleme și nu am scăpat de depresia postnatală, deși nu am crezut că o să trec pe acolo. Am reușit însă încetul cu încetul să îmi revin și să mă bucur de fiecare minut și fiecare clipă petrecută alături de fiica mea. Mărturisesc, eram foarte depresivă deoarece nu înțelegeam de ce nu pot să slăbesc mai repede, mai ales datorită faptului că multe dintre colegele mele de breaslă reveniseră la forma dinainte de naștere încă de la ieșirea din maternitate. Totuși eu, în ziua în care trebuia să ies din maternitate, aveam 72 de kilograme, nu aveam cu ce să mă încalț, mi-a adus soțul meu o pereche de încălțări de-ale lui pentru că aveam picioarele foarte umflate. Lista de probleme ar putea continua, dar cel mai important este că am ieșit ca o femeie normală din spital după naștere”, a spus Giulia pentru tonica.ro.