Gisele Bundchen, topless la plajă

Ştire online publicată Miercuri, 01 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Top modelul brazilian Gisele Bundchen a fost surprinsă la plajă purtând doar o pereche de bikini negru cu roz și ochelari de soare. Fotografia a fost postată pe Twitter de către stilistul Matheus Mazzafera și o arată pe Gisele Bundchen stând la plajă pe burtă, ținând mâinile în fața sânilor, pentru ca aceștia să nu poată fi văzuți, scrie dailymail.co.uk. Gisele Bundchen, fost model pentru Victoria’s Secret, s-a situat, pentru al cincilea an consecutiv, pe primul loc în topul celor mai bogate manechine din lume, realizat de publicația Forbes, după ce a obținut în ultimul an venituri de 25 de milioane de dolari. Top modelul brazilian, în vârstă de 30 de ani, căsătorită cu starul fotbalului american Tom Brady, mamă a unui băiețel de un an și jumătate, a obținut în ultimul an financiar 45 de milioane de dolari, aproape dublu față de anul precedent (25 de milioane de dolari).