Gisele Bündchen, top model cu probleme de mediu

Ştire online publicată Marţi, 22 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Top modelul Gisele Bündchen a fost numită ambasadoare a bunăvoinței a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în cadrul unei ceremonii care a avut loc la New York, informează site-ul oficial al programului, www.unep.org. În calitate de ambasadoare a bunăvoinței, Gisele Bündchen va ajuta UNEP în misiunea sa de creștere a nivelului de conștientizare a populației în ceea ce privește problemele de mediu. „Mediul înconjurător a fost mereu una dintre preocupările mele. Am crescut într-un oraș mic și am avut plăcerea să trăiesc înconjurată de natură. Nu aș putea să cer o copilărie mai frumoasă. Trebuie să acționăm acum, pentru ca generațiile viitoare să aibă aceleași oportunități”, a spus top modelul. „Am colaborat la acțiuni de protejare a mediului foarte multă vreme și am acceptat să devin ambasador al bunăvoinței pentru a deveni parte a unei organizații globale”, a precizat Bündchen. Gisele Bündchen, în vârstă de 28 de ani, este cel mai bine plătit top model din lume, cu o avere de 150 de milioane de dolari și venituri de 35 de milioane doar în anul 2008.