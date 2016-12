Gina Pistol, relaţie cu un fotbalist cu nouă ani mai tânăr

Gina Pistol, relație cu un fotbalist cu nouă ani mai tânăr

Marţi, 31 Iulie 2012

Într-un interviu acordat Ziarului Ring, Gina Pistol a recunoscut că se află într-o relație cu Mihai Răduț, actualul jucător al Pandurilor, și afirmă că diferența de vârstă dintre ei nu o afectează.„Da, am o relație cu Mihai, este un nou început. Eu cred că toate se întâmplă în viață cu un motiv anume”, a declarat Gina Pistol. Aceasta a comentat și diferența de vârstă dintre cei doi: „Pe noi nu ne deranjează lucrul ăsta și atât timp cât noi suntem bine, părerile celorlalți nu ne interesează. Nu contează vârsta!”.Mihai Răduț are 22 de ani, iar Gina Pistol va împlini în acest an 31 de ani.