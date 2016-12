Gina Pistol nu are trecere la socrul său: „Băiatul meu nu e de însurat“

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când tocmai credea că și-a găsit norocul în dragoste și că a pus mâna pe un tânăr frumos, deștept și cu bani, Gina Pistol trebuie să-și cam ia gândul că se va așeza prea curând la casa ei cu Marius Turcu, cu 10 ani mai mic decât ea. Nu de alta, dar tatăl lui, Vasile, îi dă liber la însurătoare abia după ce el va schimba prefixul.Aparent, Zeița Fortuna pare să-i fi zâmbit Ginei, dat fiind faptul că după câteva relații eșuate cu bărbați mai tineri decât ea, aceasta a devenit iubita lui Marius Turcu, nimeni altul decât fiul cel mic al fostului acționar dinamovist Vasile Turcu, scrie libertatea.ro.Tânărul are o carieră în ascensiu-ne, fiind student la o renumită facultate din Paris, arată bine și mai are și bani. În plus, și el pare a fi la fel de îndrăgostit de ea.Cu toate acestea, chiar dacă precizează că niciodată nu se va amesteca în relațiile pe care fiii săi le au, Vasile Turcu, tatăl lui Marius, pune punctul pe „i”: „E problema lui, nu știu cu ce fete umblă, nu-i treaba mea. Doar că băiatul meu nu e de însurat. Acum e la facultate la Paris, are treabă. Mai întâi să-și vadă de cariera lui, iar apoi, după 30 de ani, să se și însoare. El este un tip sociabil și important este să fie domn cu fetele”, a declarat Vasile Turcu, pentru Libertatea.