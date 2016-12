Gina Pistol: ,,Nu ai cum să nu mă placi. Sunt foarte simpatică"

Ştire online publicată Marţi, 04 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Gina Pistol este una dintre cele mai sexy femei din showbiz, dar este singurică. "Eu nu mi-am ascuns relațiile pe care le-am avut. Dacă pe un bărbat îl deranjează relațiile mele înseamnă că e un idiot", a spus Gina, la D-Paparazzi."Eu sunt o tipă foarte mișto. Nu ai cum să nu mă placi. Sunt foarte simpatică. Am simțul umorului foarte dezvoltat. Prietenii cred că sunt pe vitamine. Îmi place să fac oamenii să se simtă bine", a spus ea.Vedeta a recunoscut, recent, că a preferat mereu să aibă un partener stabil și că, în ciuda faptului că s-au speculat multe lucruri în privința vieții sale amoroase, nu a avut niciodată o aventură, scrie showbiz.ro."Nu am avut niciodată aventuri de o noapte, am avut doar relații. De la 19 ani am avut relații dintr-alea în care eu stateam în casă și găteam. Am experimentat, e dreptul meu să fac asta, dar se pare că, dacă îmi recunosc relațiile, sunt fraieră. Mai bine de cele care au aventuri peste aventuri; sunt privite mai bine și ajung niște doamne, mai nou", a spus ea pentru www.ziarulring.ro.