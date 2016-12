Gina Pistol munceşte ca să aibă bani de concediu

Gina Pistol muncește ca să aibă bani de concediu

Ştire online publicată Joi, 28 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Gina Pistol nu are momentan programat un concediu, însă muncește din greu pentru a-și permite unul. Blonda încearcă să aibă cât mai multe evenimente pentru ca vacanța să fie una binemeritată.„În acest moment nu am programat niciun concediu. Nu am evenimente în agendă, dar acestea le stabilesc de la o săptămână la alta. Chiar dacă nu am mai apărut în presă, asta nu înseamnă că nu am fost activă. Îmi doresc ca în această vară să am și prezentări, dar și vacanță. Dacă nu am de lucru, nu am bani de vacanță”, a povestit Gina Pistol conform EVZ.