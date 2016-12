Gina Pistol lasă bărbaţii pentru poker

Gina Pistol lasă bărbații pentru poker

Ştire online publicată Vineri, 08 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Simpatica vedetă, Gina Pistol are în prezent o relație foarte bună nu cu bărbații, ci cu jocurile de noroc. Vedeta are o adevărată pasiune pentru jocul de poker: „Pokerul, ca și rugbyul, e un joc de «golani» jucat de gentlemeni.”Întrebată dacă are superstiții legate de acest joc, Pistol a mărturisit pentru Ring: „Nu. Am primit, în schimb, în dar un inel foarte frumos de argint, pe care îl purta o jucătoare de poker, și mi-a zis să-mi aducă noroc. Sunt un om norocos, dar mi-l fac și singură. Nu am superstiții”.