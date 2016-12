Gigi şi-a aurit gardul de la palat

2

gig si gardul de aur

Va intreb din nou :DE CE NE SUFOCATI IN CONTINUARE CU VULGARITATE SI NONVALORI?In curind veti considera ca este necesar sa aflam si de cite ori pe zi trage apa acest mr. Fecali. Intre timp nimeni nu vede ca acest oras a devenit cel mai mutilat din tot sud-estul europei. Incercati sa fiti pietoni ptr. o zi si mergeti in asazisul orasel al copiilor si veti descoperi(asta daca nu va rupeti picioarele pina acolo sau calcati de un sofer beat-v.lipsa trotuare) lipsa de respect si dragoste ptr copii constanteni si parintii lor. La mijlocul lunii dec. eu tot nu am reusit sa gasesc feeria sarbatorilor de craciun in aceasta groapa de la malul marii. Iata ce .sau despre ce ar trebui sa scrieti.