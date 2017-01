Gianina Corondan, critici dure la adresa conducerii TVR

Ştire online publicată Luni, 11 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gianina Corondan a vorbit într-un recent interviu despre motivele pentru care a fost disponibilizată de la Televiziunea Română, alături de alți colegi de breaslă.Explicația dată pentru Paginademedia.ro, Gianina menționează că modul în care a decurs procesul de selecție de la TVR nu a fost profesionist și a criticat deciziile televiziunii publice.„Nicăieri în Europa selectarea de personal nu s-a făcut de o manieră așa de primitivă, ca abordare și credibilitate. Concursul nu a filtrat nici pe departe creativitatea, talentul, priceperea și capacitatea de comunicare cu publicul - esențiale pentru un profesionist de televiziune. Să vă dau un exemplu de întrebare din testul grilă, menit să selecteze profesio-niștii din corpul editorial: «În ce an a fost înființată tele-viziunea națională?». Și acum eu vă întreb: oare asta trebuie să știe un realizator de emisiuni, în relația lui cu telespectatorii, pentru a rămâne în TVR? Răspunsurile la astfel de întrebări îl legiti-mează pe el ca bun profesionist? I-ar procura un loc de muncă într-o televiziune competitivă și dinamică?”, a spus Gianina, pentru sursa citată.Mai mult decât atât, ea a recunoscut că decizia de a fi disponibilizată nu are nicio legătură cu performanțele ei profesionale.„Mă aflu pe lista de disponibilizați nu pentru că nu am trecut testele, ci pentru că eu nu m-am prezentat la selecție, în cunoștință de cauză. Regulamentul spunea că cei care nu se vor prezenta vor fi incluși în mod automat pe lista celor disponibilizați. Mi-am asumat alegerea, deși cunoșteam consecințele. Și nu am fost singura”, a continuat vedeta.