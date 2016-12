Gerard Depardieu filmează alături de actori români, la Sighişoara

Gerard Depardieu filmează alături de actori români, la Sighișoara

06 Aprilie 2010

Actorul francez Gérard Depardieu și actorul american Harvey Keitel filmează, în august, în România, pentru pelicula „Ipu - So I Say”, de Bogdan Dumitrescu Dreyer, informează reprezentanții casei producătoare, Tandem Film. Acțiunea se desfășoară spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, într-un mic sat din Transilvania. Trupele germane cer viața a zece localnici, în schimbul unui soldat german dispărut. Cei din sat se hotărăsc să îl sacrifice pe prostul satului, pentru a salva viața celor zece, dar planul lor nu este atât de simplu precum pare. Filmul este o ecranizare a nuvelei „Moartea lui Ipu”, de Titus Popovici, care a mai fost transpusă de Sergiu Nicolaescu, în pelicula „Atunci i-am condamnat pe toți la moarte” (1972). Filmările se vor desfășura timp de șase săptămâni, la Sighișoara. Din distribuție mai fac parte, printre alții, Dorel Vișan și Mihai Constantin. Filmul este o coproducție România/Germania/Franța și are „cel mai mare buget alocat unui film de după 1989\", așa cum a declarat producătorul Tandem, Giuliano Doman. „Ipu - So I Say” a câștigat și o finanțare de 1,5 milioane de lei la ultima sesiune de concurs de proiecte organizată de Centrul Național al Cinematografiei.