Gerard Butler, cuvinte indecente la adresa Mădălinei Ghenea

Ştire online publicată Marţi, 28 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Intr-un interviu acordat lui Howard Stern, Gerard Butler a povestit detalii picante din relația cu Madalina Ghenea. "Vorbea la telefon cu sora ei, am sunat-o si i-am spus ca sunt in Milano si a luat-o razna", i-a povestit Gerard Butler moderatorului."Si te-ai urcat în avion, ai ajuns la Milano și când a văzut că ai faăut atâta efort pentru ea, atunci i-ai tras-o, nu?", a întrebat realizatorul. Răspunsul scoțianului nu s-a lăsat așteptat. A râs cu gura până la urechi și i-a spus lui Stern: "Da"."Am mers la Cannes împreună, după care am mers într-o vacanță în Scoția, am stat numai în pat, în cameră, cazați la castel", a adăugat Butler."Te vei însura cu ea?", a mai fost întrebat starul. "Nu", a spus el. "Totuși, vorbim despre mine", a completat Gerard Butler, scrie protv.ro.