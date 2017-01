Galerie foto-video. Fanii îşi iau ADIO de la prinţesa Leia din Star Wars

Galerie foto-video. Fanii își iau ADIO de la prințesa Leia din Star Wars

Ştire online publicată Miercuri, 28 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fisher suferise un infarct în urmă cu câteva zile în timp ce se afla în avion, de la Londra la Los Angeles. Câțiva pasageri au încercat să o salveze cu ajutorul unor tehnici de resuscitare. Carrie Fisher a fost transportată de urgență la un spital din Los Angeles imediat după ce avionul a aterizat în metropola americană, vineri, în jurul prânzului (ora 20.00 GMT), relatează TMZ.com. Fisher se afla în Marea Britanie pentru a-și promova cea mai recentă carte, ”The Princess Diarist”, scrie realitatea.netCarrie Fisher a avut o viață tumultuoasă, marcată de dependența de medicamente și droguri și de aventuri amoroase furtunoase cu ''grei'' din lumea artistică, informează Reuters. Decesul său a survenit la o lună după ce a recunoscut că a avut o aventură amoroasă timp de trei luni cu actorul Harrison Ford, în urmă cu 40 de ani. Dezvăluirea a fost făcută într-un interviu publicat de revista People în care și-a promovat noua sa carte, "The Princess Diarist", lansată recent. Potrivit mărturiilor actriței, relația sa cu Ford a durat trei luni și a avut loc în 1976, în timp ce lucrau la 'Star Wars: A New Hope (1977)', primul film din populara saga creată de George Lucas. În acea vreme Carrie Fisher avea 19 ani, iar Ford avea 33, era căsătorit și tată a doi copii.Fisher a câștigat statului de ''sex symbol'' în urma filmului ''Întoarcerea lui Jedi'' (1983) din seria Star Wars, când personajul său Leia apare în bikini de culoare auriu-metalic în timp ce este prizoniera diabolicului Jabba the Hutt.Fiica unei figuri emblematice din epoca de aur a Hollywood-ului, Debbie Reynolds, cunoscută în special pentru rolul din "Singin' in the Rain'' (Cântând în ploaie, 1952), și a unei alte vedete, cântărețul Eddie Fisher, care a murit în 2010, Carrie Fisher a crescut inima cinematografiei.