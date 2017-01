GALERIE FOTO HOT / Cum arată cea mai frumoască româncă

Ştire online publicată Miercuri, 22 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Fanu, castigatoarea titlului Miss World Romania 2014 a primit astazi cea mai buna veste din viata ei si anume confirmarea oficiala a organizatorilor Miss World, fiind acceptata oficial sa reprezinte Romania in editia din acest an in cadrul celei mai importante competitii internatinale de frumusete din lume, organizata pentru prima data in anul 1951, prima competitie internationala de frumusete majora organizata la nivel mondial si cea mai longeviva competitie internationala de frumusete in acest moment – Miss World.Conform noului regulament Miss World, o candidata este desemnata oficial ca si reprezentanta a anumitei tari, doar in urma aprobarii candidaturii ei de catre Organizatia Miss World din Marea Britanie, nefiind suficient sa castige doar finala nationala a competitiei.Bianca a castigat coroana si titlul de cea mai frumoasa romanca din lume la sfarsitul saptamanii trecute in cadrul competitiei nationale Miss World Romania 2014, organizata intr-un club din capitala de catre agentia ExclusivEvent, agentia detinatoare a licentei Miss World in Romania.Bianca are 25 de ani, 1.70 m inaltime, dimensiuni 86-60-90 si este nascuta in Timisoara. Studenta in anul 5 in cadrul Facultatii de Medicina Generala a Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes din Timisoara.