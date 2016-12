Gabriela Cristea, surprinsă ieşind din apartamentul fostului soţ

Gabriela Cristea, surprinsă ieșind din apartamentul fostului soț

Ştire online publicată Marţi, 04 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Răsturnare de situație în cuplul Gabriela Cristea - Marcel Toader. Deși, în mod teoretic, pe data de 13 iunie sunt gata actele de divorț, Gabi și soțul ei au fost nași pentru o fetiță pe care au stabilit să o creștineze încă de pe vremea când totul mergea șnur, în cuplul lor.Astfel, cei doi soți au petrecut împreună zilele de vineri și de sâmbătă, dar s-au comportat rece, unul cu celălalt. Cu toate acestea, Gabi a fost surprinsă frecventând apartamentul fostului său soț:„Am vorbit puțin, doar chestii uzuale, referitoare la evenimentul la care am luat parte. La petrecere eu m-am simțit foarte bine, am fost în vervă, m-am distrat, am dansat cu toată lumea. A doua zi ne-am întâlnit din nou, acasă la fina, pentru baia fetiței. I-am pus în apă orez, miere, bijuterii și flori și a decurs totul ca la carte. Finii mei au insistat ca, după, să mergem cu toții la restaurant să petrecem, conform tradiției. Și am fost. Și acolo eu și soțul meu ne-am comportat normal, nu am vorbit mai mult decât a fost cazul. Am fost doi oameni civilizați, că doar nu era să stricăm petrecerea de familie”, a povestit Gabi.Referitor la momentul în care a fost văzută ieșind din aparta-mentul lui Marcel Toader, Gabi Cristea a declarat:„Am profitat de ocazie că mă aflam foarte aproape și m-am dus să îmi recuperez un obiect. Este vorba despre o bijuterie de suflet, la care eu țin foarte mult, și pe care am vrut musai să o am. Pur și simplu, m-am dus la soțul meu, i-am zis că vreau să îmi iau ceva din casă, și mi-a dat cheile lui. Nu a pus alte întrebări, a fost civilizat. Am stat acolo doar câteva minute, m-am întors, i-am dat cheile și asta a fost”, a povestit Gabriela.