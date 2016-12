Gabriela Cristea şi Marcel Toader, în pragul divorţului?

Gabriela Cristea și Marcel Toader, în pragul divorțului?

Ştire online publicată Luni, 08 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După o relație de cinci ani ce părea că merge ca pe roate, Gabriela Cristea și soțul ei, Marcel Toader, au ajuns într-un impas. Ea a fost văzută de vecini cărându-și lucrurile din casă, nu mai răspunde la telefon, iar unii prieteni apropiați vorbesc chiar de divorț.Contactată de reporterii Click!, Gabi Cristea nu a fost de găsit la telefon. A răspuns o prietenă care a mărturisit faptul că fosta pre-zentatoare TV este plecată din București și i-a lăsat ei telefonul personal. Lucru puțin ciudat pentru cei care o cunosc. Diana Bișinicu, o altă bună prietenă a vedetei, a mărturisit că trebuia să se întâl-nească în acest weekend cu toții la Constanța, însă Gabriela și Marcel nu au putut veni.„M-am întâlnit cu ei acum două săptămâni și păreau ok. Ei sunt nașii copilului meu și am stabilit ultimele detalii legate de botezul care va avea loc pe 31 mai. Acum trebuia să ne întâlnim la o masă, așa cere tradiția, însă cum ei nu au putut veni, am stabilit să mai facem una weekendul viitor, în București. În orice cuplu mai sunt certuri, dar ei nu se vor despărți”, dă asigurări Diana Bișinicu.